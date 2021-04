Buidelkonijn geboren in DierenPark Amersfoort

Er is een buidelkonijn geboren in DierenPark Amersfoort. “Het gaat goed met de jong. Het nachtdiertje springt al regelmatig uit de buidel en verkent de omgeving”, legt dierverzorger Thijs uit. “De eerste vier maanden zat het jong veilig verstopt in de buidel van de moeder en konden wij de nieuwste aanwinst dus niet zien. We vermoeden wel een kleintje, omdat moeder met haar staart takjes en blaadjes verzamelde waar een lekker nestje van werd gemaakt.”

Buidelkonijnen komen van oorsprong voor in Zuidwest-Australië. “Daar kom je deze diersoort niet snel tegen, omdat de buidelkonijn overdag slaapt en in het donker wakker is. Zodra het begint te schemeren gaan de dieren opzoek naar knollen, vruchten, zaden, insecten en paddenstoelen om te eten”, vertelt Thijs. In De Nacht, het nachtdierenhuis van DierenPark Amersfoort, zijn het dag- en nachtritme omgedraaid. Hierdoor is het makkelijker om de dieren te bewonderen.

Het buidelkonijn is verwant aan de kangoeroe en kan ook enorme sprongen maken. Thijs: “Een grote overeenkomst met de kangoeroe en aan dat diersoort zijn zij dan ook verwant. De sprongen van het jong bestaan nu nog uit kleine boogjes, maar dat zal snel veranderen. Het is een aandoenlijk gezicht om het buidelkonijn door de nachtelijke jungle te zien hoppen.