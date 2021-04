Fraude met debetkaarten, doorzoeking in gemeente Barneveld

Op verdenking van fraude met buitenlandse debetkaarten heeft op donderdag 15 april een doorzoeking plaatsgevonden in de woning van een 34-jarige man in de gemeente Barneveld. De man wordt verdacht van witwassen en valsheid in geschrifte.

Onderzoek toont aan dat de man vermeende valse identiteitsbewijzen gebruikte om in het buitenland debetkaarten aan te schaffen waarmee hij in Nederland grote bedragen aan contant geld opnam. Uit onderzoek van de Belastingdienst is naar voren gekomen dat dit bedrag niet overeenkomt met de opgegeven inkomsten van de verdachte.

In de woning zijn digitale gegevens veiliggesteld. Ook werden telefoons en administratie in beslag genomen en is er beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.