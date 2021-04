Aanhouding na schietincident Son en Breugel

Op het industrieterrein het Ekkersrijt in Son en Breugel vond vrijdagavond een schietincident plaats. Het was onduidelijk of daarbij iemand gewond is geraakt. Diezelfde avond nog werd een 23-jarige man uit Schiedam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze zaak. Een man uit Valkenswaard meldde zich vandaag bij de plaatselijke politie. Hij heeft mogelijk te maken met dit incident.

Schietincident

De aanleiding voor het schietincident is nog volstrekt onduidelijk. Volgens getuigen zou er gisteren rond 17.45 uur zijn geschoten op betreffende locatie Na het incident zijn personen met auto’s vertrokken vanaf de locatie Ekkersrijt. Op dat moment was het niet duidelijk of er iemand gewond was geraakt.

Onderzoek

Onze forensische rechercheurs onderwierpen de locatie van het schietincident aan een minutieus onderzoek naar sporen en andere aanwijzingen. Ook stelden we een onderzoek in de omgeving in naar getuigen, camerabeelden of mensen met andere info over deze zaak.