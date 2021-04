Meerdere aanhoudingen in rechercheonderzoek naar drugshandel

Het gaat om vijf mannen (52, 30, 30, 27 en 17 jaar oud) en een vrouw (56 jaar oud) uit Bergen op Zoom. De recherche heeft de afgelopen tijd in twee woningen in Bergen op Zoom onderzoek gedaan. Vijf van de zes verdachten hebben een familieband met elkaar. Politie en het Openbaar Ministerie verdenken het zestal er van al jaren in verdovende middelen te handelen in onder andere Bergen op Zoom, Tholen, Hoogerheide, Putte en Roosendaal.

Drie verdachten zitten nog vast in verband met onderzoek. De vrouwelijk verdachte is op 1 april aangehouden en inmiddels weer op vrije voeten. De 17-jarige verdachte is 15 april, met enkelband, in vrijheid gesteld en ook de 52-jarige verdachte is op vrjie voeten, hij is nog wel verdachte. De recherche doet verder onderzoek naar de handel en wandel van het zestal.