Jongen (16) komt om door ontploffing in woning in Barendrecht

Vrijdagmiddag rond 16.40 uur werd een jongen van 16 jaar uit Heerjansdam met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hij had namelijk ernstig letsel aan zijn hoofd door een ontploffing in een huis aan de Rietgors in Barendrecht. De jongen is helaas later in het ziekenhuis overleden.