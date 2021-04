Ophef over 538 Oranje dag in Breda

Er is ophef ontstaan over de 538 Oranje dag die zaterdag 24 april zal plaatsvinden in Breda. Er is een petitie gestart tegen het Fieldlaps experiment die vooral gesteund wordt door de plaatselijke horeca, maar de muziekzender wil de test perse door laten gaan.

Ook de SP fractie in Breda is als eerste die zegt dat het experiment niet door kan gaan. De gemeente Breda zelf denkt daar anders over. Een woordvoerster van de gemeente zegt tegenover Omroep Brabant: ‘Als Breda willen we helpen bij de realisatie van de doelstellingen van de Fieldlabs Het doel van deze onderzoeken is om wetenschappelijk vast te stellen of evenementen zoals 538 Oranjedag veilig gehouden kunnen worden. Dit is een volgende stap naar het openen van de samenleving, daar werken we graag aan mee. Daarom hebben we ja gezegd op de vraag of we gaststad willen zijn van het onderzoek met de 538 Oranjedag.’

‘We zien ook de handtekeningen onder de petitie. Het kabinet is initiatiefnemer van de Fieldlabs. Daarom hebben we bij het kabinet de vraag voorgelegd of het er nog steeds achter staat om dit onderzoek zo te laten plaatsvinden. We wachten op een antwoord’, aldus de woordvoerster.

De Bredase SP zegt dat het college van burgemeester en wethouders niet anders kan dan het 538-feest met 10.000 mensen op het Chasséveld afblazen. ´Wij zijn zeker niet tegen een feestje, maar dan wel voor en door Bredanaars en vooral op een verantwoorde manier’, benadrukt SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk. ‘Dit feest door 538 midden in ons centrum is een opgestoken middelvinger naar onze zorg, horeca en al die Bredanaars die al meer dan een jaar gebukt gaan onder de strenge coronamaatregelen.’