Afspraakje loopt uit op beroving, politie houdt twee verdachten aan

Een 49-jarige Tilburger is zaterdagmiddag 17 april 2021 rond 17.10 uur in de Reinevaarstraat door een aantal hem onbekende jongens beroofd van zijn auto. De politie kon een aantal uur later in de Generaal Barberstraat twee verdachten aanhouden. Deze verdachten, twee 17-jarige Tilburgers, werden rijdend in de gestolen auto aangetroffen. Ze zijn aangehouden op verdenking van diefstal met geweld en/of heling.

Het slachtoffer was naar de Reinevaarstraat gekomen in de veronderstelling dat hij een afspraakje had. Toen hij zijn auto had geparkeerd, stapten er plotseling een aantal jonge mannen in. Zij dwongen de man zijn auto af te geven en reden er mee weg. De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in en trof de auto rond 21.00 uur aan in de Mac Allisterstraat. Agenten konden de auto even later in de Generaal Barberstraat tot stoppen dwingen en de verdachten aanhouden. Het 17-jarige tweetal is voor nader onderzoek en verhoor meegenomen naar het politiebureau en in de cel gezet.