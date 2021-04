Elektrische asfaltwals voor een beter milieu

Dit weekend en komend weekend is de Universiteitsweg (N412) dicht voor groot onderhoud tussen De Bilt en Silene park, beter bekend als de Uithof.

Op de achtergrond is de toren van het KNMI te zien die onder andere de opwarming van de aarde in de gaten houdt. Aan de asfaltwals zal het niet liggen, want deze maakt gebruik van een elektrische krachtbron om het asfalt vlak te krijgen.

Een medewerker van het bedrijf laat trots weten dat hij hoopt in de toekomst nog meer machines op elektriciteit in te kunnen zetten om een steentje bij te dragen aan het milieu.