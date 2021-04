Vijf verdachten aangehouden na incident in Delfzijl

Omstreeks 18.10 uur kreeg de politie de melding van een schietpartij aan de Ransel in Delfzijl. Hierbij zou niemand gewond zijn geraakt. Ter plaatse werden enkele getuigen gehoord en getracht de aanleiding en omvang van de situatie te achterhalen.

In het nabij gelegen Ten Boer werden vijf verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Na het incident in #Delfzijl heeft de politie vijf personen aangehouden. De politie doet onderzoek naar wat er zich precies heeft afgespeeld. Meer informatie is er op dit moment niet bekend. Nieuwe informatie zal via dit kanaal met u worden gedeeld.