Lichaam vermiste kanoër (27) gevonden, omgekomen door noodlottig ongeval

De lange zoektocht naar de vermiste 27-jarige man uit Ermelo is ten einde gekomen nadat dinsdagavond zijn lichaam werd gevonden in het water van het Wolderwijd. Dit meldt de politie woensdag

Lege kano aangetroffen

De man werd sinds de nacht van 9 op 10 april vermist. Hij was het water op gegaan met zijn kano die de volgende ochtend leeg werd aangetroffen in de vaargeul. Sindsdien heeft de politie er alles aan gedaan om hem te vinden. Zo werd er hele dagen met sonarboten gezocht op het water door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ). Ook rondom het water en op het eiland De Zegge is gezocht, maar de man werd niet gevonden.

Geen foto van vermiste gedeeld

Omdat er gedurende de zoektocht meerdere scenario’s mogelijk waren, kon de politie er niet veel over kwijt. Bij elke vermissing wordt steeds opnieuw de afweging gemaakt welke informatie wel en niet gedeeld kan worden. Zo is er bijvoorbeeld geen foto van de vermiste gedeeld, terwijl dit bij andere vermissingen wel gedaan wordt. De impact van het openbaar maken van een foto is erg groot; zowel voor de vermiste als voor de achterblijvers.

Noodlottig ongeval

Naar mate de dagen vorderden, werden ook speciale speurhonden ingezet die op het water specifieke geuren kunnen waarnemen. Ook is er gebruik gemaakt van de expertise van de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD). Uiteindelijk werd de man toch gevonden in het water. 'Uit onderzoek blijkt dat hij door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen en om die reden is de politie vanaf nu terughoudend over deze zaak', aldus de politie