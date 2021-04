Politie houdt derde verdachte aan na incident met fotograaf in Lunteren

Shovel

Maandagavond werden de fotograaf en zijn bijrijder met hun auto door een shovel opgetild en in de sloot geduwd. Kort daarvoor waren ze door mannen met stokken belaagd.

Autobrand

De fotograaf kwam foto’s maken na een melding van een autobrand. Er was brand ontstaan in een auto tijdens het rijden, de auto kwam tot stilstand op het erf van bewoners van een huis aan de Krommehoekseweg in Lunteren. De brandweer kwam om deze brand te blussen. De politie kwam pas later ter plaatse, naar aanleiding van de melding dat de fotograaf bedreigd werd.

Drie verdachten vast

'De verdachte die woensdag is aangehouden is een 55-jarige man uit Lunteren. Hij wordt verdacht van bedreiging en openlijke geweldpleging. Van die feiten wordt ook de 21-jarige Barnevelder verdacht, hij werd maandagavond al aangehouden. De bestuurder van de shovel, een 34-jarige man uit Lunteren, wordt verdacht van poging tot doodslag', aldus de politie. Op dit moment zitten alle verdachten nog vast.