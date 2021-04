OM legt Thierry Baudet coronaboete van 95,- euro op

Geen 1,5 meter afstand

Aanleiding voor de boete zijn de beelden op zijn twitteraccount en in de media waarop te zien is dat de politiek leider geen 1,5 meter afstand houdt tot omstanders. De boete is het standaard bedrag voor deze overtreding van artikel 1 van het Tijdelijk besluit veilige afstand.

Manifestatie Urk

Meer algemeen stelt het OM dat op organisatoren van een manifestatie of soortgelijke bijeenkomsten de verantwoordelijkheid rust ervoor te zorgen dat de coronaregels in acht worden genomen. Nu dit tijdens de manifestatie op Urk niet is gebeurd, en Baudet deze regels zelf niet in acht heeft genomen, kan een strafrechtelijke reactie niet uitblijven. Baudet is in maart over het incident gehoord.