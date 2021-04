Wat is beter: zelf gaan linkbuilden of linkbuilden uitbesteden?

Voor ondernemers heeft 2020 een ding heel duidelijk gemaakt en dat is dat zij moeten zorgen dat zij hun klanten ook online van dienst kunnen zijn. Nu de winkels in Nederland allemaal dicht moeten, of slechts op afspraak klanten mogen ontvangen, zijn zowel de klant alsook de ondernemer zelf toegewezen op de verkoop via de webshop. Het aantal websites is daarom tijdens de coronacrisis sterk toegenomen. Vaak denken ondernemers dat wanneer zij een site hebben, zij slechts hoeven te wachten totdat de klanten zullen toestromen. Deze tijden zijn helaas geweest. Als ondernemer moet je zorgen dat je site gevonden kan worden en dus moet je aan zoekmachineoptimalisatie gaan doen. Dat zorgt ervoor dat je site hoger in Google eindigt waardoor potentiële klanten je site sneller zullen vinden. Een van de onderdelen van zoekmachineoptimalisatie is linkbuilden.

Tijd besparen

Er zijn ondernemers die dit zelf kunnen uitvoeren, maar dit vergt heel veel kennis en vooral heel veel tijd. Het is daarom verstandiger om het linkbuilden te gaan uitbesteden omdat dit heel veel tijd bespaart, maar tevens zijn de resultaten vaak veel beter. Een ondernemer kan het linkbuilden uitbesteden aan een professionele partij die precies kan analyseren wat nodig is om een website hoog in Google te laten eindigen. Dit kan hij doen door te zorgen dat de site zelf goede artikelen bevat, maar daarnaast moeten er backlinks gemaakt worden. Dat zorgt er namelijk voor dat een website beter gewaardeerd wordt door Google. Deze zoekmachine heeft echter strenge eisen gesteld waardoor het belangrijk is om te zorgen dat een professional benadert wordt wanneer het gaat over linkbuilden uitbesteden. Een foutje is namelijk zo gemaakt en dat kan grote gevolgen hebben voor de waardering van de website. Een ondernemer kan dan nog zoveel tijd en moeite steken in het linkbuilden, een site zal geen positie hoger in de resultaten eindigen.

Waarom het linkbuilden uitbesteden zichzelf terug zal verdienen

Het doen van het linkbuilden uitbesteden is doorgaans om een site beter vindbaar te maken op het internet. Op het web zijn namelijk vele miljoenen, zo niet miljarden sites te vinden en het is dus de kunst om een site boven het maaiveld uit te laten steken. Wie zijn of haar linkbuilden uitbesteden gaat, zal merken dat de website al heel snel zal gaan klimmen in de zoekresultaten. Door de vorderingen nauwlettend in de gaten te houden, kan het proces waar nodig worden aangepast zodat het gewenste resultaat bereikt wordt. Het linkbuilden uitbesteden aan een professional is daarom ook in die zin de moeite waard omdat deze precies zal doen wat nodig is om te zorgen dat de belangrijke backlinks op sites geplaatst worden die een hoge waardering van Google hebben gekregen. Omdat het linkbuilden uitbesteden effectiever is wanneer het uitgevoerd wordt door een specialist, merkt de ondernemer ook dat de kosten van het linkbuilden zichzelf zullen terugverdienen. Bovendien gaat het hier niet om een tijdelijke investering, maar over een blijvende. Wanneer de backlinks eenmaal gemaakt zijn, blijven deze bestaan waardoor een site daar nog tot in lengte van dagen profijt van kan hebben.

Waarom linkbuilden nu juist belangrijk is

Ten tijde van corona heeft bijna iedereen in Nederland de overstap moeten maken naar online shoppen. Dat vraagt van de ondernemer dat hij zijn site goed zichtbaar weet te maken. Wie gaat googelen op een bepaald product, wil terechtkomen op de site waar hij of zij het betreffende product kan kopen. Ondernemers kunnen door het linkbuilden uitbesteden zorgen dat de klant op hun site komt. Dit zorgt ervoor dat de klant vindt wat hij nodig had en voor de ondernemer betekent het dat de omzet omhoog zal gaan. Het is om die reden daarom ook geen verrassing dat de sites die effectief aan zoekmachineoptimalisatie doen, veel succesvoller zijn dan mensen die hun site laten rusten nadat deze eenmaal gemaakt is. Kortom:

• Zoekmachineoptimalisatie zorgt dat een site veel beter vindbaar wordt op het internet

• Als een site hoger in Google eindigt, trekt deze meer bezoekers aan

• Een site die veel bezoekers krijgt, zal hoogstwaarschijnlijk ook een hogere omzet kunnen genereren

Over linkbuilden en het linkbuilden uitbesteden kunt u meer lezen op de site van Webton.nl. Zij kunnen ook helpen om uw site vindbaar te maken op het internet.