Omstanders redden ree uit de Zuid Willemsvaart bij Den Bosch

Zaterdagmorgen rond 0.45 uur merkten voorbijgangers een ree op in het water aan de Zuid-Willemsvaart nabij de Poeldonkweg in Den Bosch. Ze twijfelden geen moment en waarschuwden de brandweer.

Zelf uit het water gehaald

Maar voordat die ter plaatse waren wist men het dier in nood zelf al uit het water te trekken.

Onderkoeld

De ree was onderkoeld maar met jassen, dekens en een overall werd hij opgewarmd. In afwachting van de dierenambulance namen de brandweermannen de zorg voor de ree over. Toen de medewerkers van de dierenambulance arriveerden werd het dier aan hen overgedragen. Onder de voorbijgangers was ook een dierenarts waarbij zijn expertise goed van pas kwam.