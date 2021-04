Aantal COVID-patiënten op de IC zondag met 25 gestegen naar 841

Totaal aantal opgenomen COVID-patiënten stijgt naar 2.532

De cijfers zondag van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) over het totaal aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-patiënten stijgt in zijn geheel ten opzichte van de zaterdag van 2.514 naar 2.532. Dat zijn er per saldo 18 meer.

'We doen het ook zelf'

Diederik Gommers, zelf intensivist bij het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) laat zondag tegenover RTL Nieuws weten dat wij mensen zelf ook een belangrijke rol hebben in de hoge besmettingcijfers waardoor de druk op de zorg veel te hoog is opgelopen.

'Met de finish in zicht moeten we volhouden'

Gommers is kritisch over de manier waarop we ons op dit moment houden aan de maatregelen, zoals de avondklok en de bezoekregel. 'Met de finish in zicht moeten we volhouden. We moeten echt weer scherper in de wedstrijd gaan zitten', stelt hij.

IC op hoogste niveau sinds april 2020

'De ziekenhuisbezetting is de afgelopen week gestegen. Het aantal COVID-patiënten op de IC zelfs tot het hoogste niveau sinds eind april vorig jaar. Dit zet de reguliere zorg in het hele land onder druk', zo meldt het LCPS zondag.

Brandbrief

Afgelopen vrijdag stuurde IC-teams van 10 Brabantse ziekenhuizen al een brandbrief aan minister Hugo de Jonge van VWS en Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De intensivisten geven in de brief aan dat ze al een jaar lang onder grote druk hun werk moeten verrichten en dat ze nu bang zijn het niet lang meer vol te kunnen houden waardoor de medische zorg in gevaar komt.