Arrestatieteam houdt drie mannen aan tijdens gijzeling vrouw (27) in Rotterdam

In Rotterdam wist een 27-jarige vrouw nog net op tijd een appje te sturen naar een vriend dat ze werd gegijzeld. De politie spoorde de locatie waar de vrouw werd vastgehouden op en wist de vrouw te bevrijden. 'Daarbij werden drie verdachten aangehouden', zo meldt de politie dinsdagmiddag.

Godschalkstraat

De politie zette maandag na de melding alles op alles met onder andere inzet van het arrestatieteam en onderhandelaars. Maandagavond kon de vrouw in veiligheid worden gebracht en zijn er drie mannen aangehouden aan de Godschalkstraat in Rotterdam.

WhatsApp-bericht

Het slachtoffer stuurde via WhatsApp het bericht dat ze werd vastgehouden aan de Minkestraat. Agenten startten meteen een team en er werd flink op ingezet. Uiteindelijk kwam er uit het onderzoek naar voren dat de vrouw aan de Godschalkstraat werd vastgehouden.

Arrestatieteam

Het arrestatieteam ging er naar binnen en trof daar de vrouw aan. Ze is meegenomen en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor onderzoek. Inmiddels is de vrouw uit het ziekenhuis.

Drie arrestaties

In het pand zaten drie mannen, twee van 33 en eentje van 32 jaar, allemaal uit Rotterdam. Ze zijn aangehouden en zitten nog vast. De politie onderzoekt nog wat er zich precies heeft afgespeeld en wie welke rol heeft gehad.