Acties FNV Spoor ontregelen treinverkeer vanaf woensdag

Nieuwe CAO

De vakbond voert acties, omdat er nog geen akkoord is bereikt met ProRail over een nieuwe CAO. CNV Vakmensen en VHS Railprofessionals gingen eerder wel akkoord met het voorstel van ProRail. Met deze bonden is ProRail nog in gesprek over de ‘Eerder stoppen met werken-regeling’.

Grote impact op treinverkeer

FNV Spoor heeft vrijdag 23 april laten weten dat er gebruik zal worden gemaakt van het recht tot actievoeren om hun eisen kracht bij te zetten. Maandag 26 april maakte FNV Spoor bekend aan ProRail welke acties zij concreet aan het voorbereiden zijn. Dit zijn helaas acties die veel impact hebben op het treinverkeer.

Precieze impact

ProRail betreurt dat treinreizigers, reizigersvervoerders en goederenvervoerders hier veel overlast van kunnen ondervinden. Wat de precieze impact zal zijn voor reizigers wordt met de vervoerders in kaart gebracht. Daarna zal hier over worden gecommuniceerd.

Minder of geen treinen mogelijk

Concreet zal er volgens FNV Spoor actie worden gevoerd op verschillende verkeersleidingsposten door het hele land waardoor in bepaalde regio’s en daarbuiten minder of geen treinen kunnen rijden. Reizigers en verladers zullen de grote impact van de acties merken op in ieder geval de volgende momenten:

Woensdag 28 april van 06:00 – 10:00 uur in de regio’s Utrecht, Amsterdam en Alkmaar;

Donderdag 29 april van 06:00 – 10:00 uur in de regio’s Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal;

Vrijdag 30 april van 06:00 – 10:00 uur in de regio’s Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen;

Zaterdag 1 mei van 05:00 – Zondag 2 mei 05:00 uur een landelijke 24-uursstaking.

Opstarten kost tijd

Volgens FNV Spoor worden de acties van woensdag tot en met vrijdag tot 08:00 uur in de ochtend gevoerd. Echter kan het treinverkeer dan pas na 08:00 uur weer worden opgestart en dat kost tijd. Daarom verwacht ProRail dat het treinverkeer tot in ieder geval 10:00 uur ontregeld zal zijn. Mocht FNV Spoor de landelijke actie van zaterdag 1 mei door laten gaan, dan is er de gehele dag in het hele land geen treinverkeer mogelijk.

Acties ook effect in andere delen van het land

Hoewel de acties van woensdag tot en met vrijdag regionaal zijn georganiseerd is er een grote kans dat het effect ervan ook in andere delen van het land te merken is. ProRail adviseert om op deze dagen vóór vertrek een reisplanner te raadplegen voor actuele reisinformatie.