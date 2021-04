Grensoverschrijdend gedrag turnen, 2 op de 3 kreeg er mee te maken

Signalen over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport zijn te lang genegeerd. Daarmee heeft de KNGU oud-sporters tekortgedaan. 'Misstanden werden door oud-topturnsters verschillende malen aangekaart, maar zijn door de KNGU in het verleden onvoldoende onderzocht en van een antwoord voorzien', zo meldt de KNGU naar aanleiding van het Verinorm-rapport ‘Ongelijke leggers’ dat vandaag is verschenen.