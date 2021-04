Asbest vrijgekomen bij brand in schuur aan De Kuilen in Gemonde

Donderdagavond rond 18.20 uur rukte de brandweer met groot materieel uit voor een brand in een grote schuur aan De Kuilen in Gemonde.

Asbest

In de schuur woedde een brand die snel onder controle was. Wel kwam er een kleine hoeveelheid asbest vrij wat op eigen terrein neerkwam. De weg was enige tijd afgesloten en omstanders werden op afstand gehouden. Bij de brand kwam de nodige rookontwikkeling vrij. Er werden twee blusvoertuigen ingezet, de in allerijl gealarmeerde waterwagen is niet meer ter plaatse geweest.