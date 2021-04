Auto vliegt in brand na botsing tegen boom op de Steeg in Schijndel

In de nacht van donderdag op vrijdag werden de hulpdiensten rond 04.30 uur gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Steeg in het buitengebied van Schijndel. Bij het ongeval raakte een auto van de weg en botste tegen een boom, waarna het voertuig in brand vloog.

Ziekenhuis

De brandweer bluste de brandende personenauto maar deze was inmiddels volledig uitgebrand. De politie sloot de weg af terwijl ambulancepersoneel zich over de automobilist ontfermde. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om het voertuig te bergen. De automobilist is na een controle door het ambulancepersoneel naar huis gebracht.