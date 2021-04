Marechaussee ontdekt ware identiteit Pool die al 13 jaar voortvluchtig is

De Koninklijke Marechaussee in Zevenaar heeft een 45-jarige Pool aangehouden die al sinds 2008 internationaal gezocht wordt voor drugssmokkel en deelname aan een criminele organisati

De man werd dinsdag aangehouden tijdens een controle op de N325 bij Beek-Ubbergen, in de gemeente Berg en Dal. Tijdens de controle constateerden marechaussees dat de man zowel een vals Sloveens rijbewijs als vals Sloveens paspoort gebruikte.

Verder onderzoek wees uit dat de man een andere naam gebruikte. Nadat vastgesteld werd wie hij daadwerkelijk is werd duidelijk dat de man al sinds 2008 gezocht wordt. De verdachte zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zich onder meer buigt over zijn mogelijke overlevering.