Gevaccineerden woonzorgcentrum Wehl toch besmet met coronavirus

Bewoners van woonzorgcentrum Sensire De Heikant in Wehl zijn ondanks dat het merendeel was gevaccineerd, toch besmet geraakt met het coronavirus. Dit laat het woonzorgcentrum vrijdag weten.

Milde klachten

'Op de Heikant wonen 29 mensen met dementie waarvan het merendeel is gevaccineerd. Op dit moment zijn 12 bewoners positief getest en hebben milde klachten. Sensire neemt maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen', aldus het woonzorgcentrum.

Toch nog overdracht virus na vaccinatie

Hoewel nagenoeg alle bewoners volledig zijn gevaccineerd, greep het virus snel om zich heen. 'Deze uitbraak laat zien dat je het coronavirus nog steeds kunt overdragen, ook al ben je gevaccineerd. Het goede nieuws is wel dat onze bewoners over het algemeen genomen alleen milde klachten vertonen. Het beeld is wat dat betreft heel anders dan voor de vaccinatie', aldus Specialist Ouderengeneeskunde Marco Repko.

Besmette bewoners op eigen kamer in isolatie

De bewoners die positief zijn getest op Covid-19 verblijven in isolatie op de eigen kamer en worden met gebruik van beschermingsmiddelen volgens de richtlijnen verzorgd. Zij worden behandeld door de specialist ouderengeneeskunde en de verpleegkundig specialist. De bewoners die negatief zijn getest op Covid-19 verblijven in quarantaine en komen niet met de besmette bewoners in contact.