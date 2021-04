Extra vuurkracht voor artillerie met oog op toenemende dreiging

De Koninklijke Landmacht is een nieuwe eenheid rijker. Het vuursteuncommando richtte vandaag op de legerplaats ’t Harde een 4e batterij binnen 41 Afdeling Artillerie op. De Delta-batterij heeft 2 pelotons met elk 3 Pantserhouwitsers 2000NL.

De komst van de eenheid is mogelijk dankzij een extra investering van het kabinet om de balans binnen de krijgsmacht te herstellen. De batterij is nog niet op volle vuurkracht, vandaar dat wordt gesproken van een ‘batterij-minus’. Beide andere batterijen die met de Pantserhouwitser werken, hebben er elk 9.

De vernieuwde focus op het grootschalig conflict was aanleiding voor de oprichting van de Delta-batterij. Hiertoe besloot de Defensie-leiding 3 jaar geleden. Destijds zijn ook 25 Pantserhouwitsers uit de verkoop gehaald, waarvan er 6 worden gebruikt door de nieuwe eenheid. De krijgsmacht versterkt hiermee de vuurkracht op land en komt zo ook tegemoet aan de afspraak met bondgenoten.

Rommelt aan randen Westerse wereld

Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen: “De oprichting van deze ‘batterij-minus’ toont mooi dat we met de financiële ruimte uit 2018 echt stappen zetten. Dat we zoveel mogelijk slagkracht uit elke euro halen, maar tegelijk dat meer stappen nog hard nodig zijn. De urgentie is er: Het rommelt aan de randen van de westerse wereld en onze bondgenoten verwachten dat wij ook onze afgesproken bijdrage leveren.”

De Pantserhouwitser 2000NL vormt het zwaarste geschut binnen de Nederlandse landmacht en kan met precisiemunitie tot bijna 50 kilometer verderop doelen raken binnen 10 meter nauwkeurig. Het geschut hoort nog altijd tot het modernste en krachtigste type van dit wapensysteem.