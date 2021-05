Woning beschoten in Hedel

Afgelopen nacht is er geschoten op een woning in Hedel. Het gaat om een woning aan de Hondsneststraat. Rond 3.30 uur werd er bij de politie gemeld dat er iets was gebeurd bij het huis. Ter plaatse zagen agenten dat er een gat in een raam zat.

Er is meteen een onderzoek gestart, waarbij er sporen worden veiliggesteld. Maar voor het onderzoek wordt er ook gezocht naar getuigen. Er is ook al een buurtonderzoek geweest, bij mensen die niet thuis waren wordt een brief achtergelaten.

Bij de woning heeft vorig jaar ook een incident plaatsgevonden, toen werd er brand gesticht. Of deze beschieting te maken heeft met andere gebeurtenissen in de regio is nog niet duidelijk, het onderzoek moet daar antwoord op geven.