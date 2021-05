Drie verdachten aangehouden voor overval woning

Rond 5.15 uur schrokken de bewoners van een huis aan de Eikenwal in Helmond wakker omdat ze geluid hoorden. Toen de man ging kijken trof hij drie personen aan in zijn woonkamer. Zij hadden alle drie hun hoofd bedekt en één van hen bedreigde de bewoner met een mes. Hij werd daarop gedwongen om zijn autosleutels af te staan. De drie daders gingen er vervolgens vandoor en namen daarbij de auto van de bewoner mee. Deze alarmeerde vervolgens de politie.

Kanaal

Terwijl agenten nog naar de Eikenwal onderweg waren, zagen ze al dat de gestolen auto in het kanaal lag. Van de verdachten ontbrak op dat moment nog ieder spoor. Hierop is de politie in de omgeving uit gaan kijken en uiteindelijk werden twee mannen en een vrouw in de omgeving van de Heeklaan aangehouden. Daarbij werd door een collega een waarschuwingsschot gelost omdat één verdachte in eerste instantie weigerde te voldoen aan een bevel om te stoppen.

Natte kleding

Alle drie de verdachten hadden natte kleding. Eén van hen werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht met onderkoelingsverschijnselen. Waarschijnlijk zijn ze per ongeluk het kanaal ingereden in hun haast om te vluchten. Uiteraard wordt dit verder onderzocht. De auto is inmiddels uit het kanaal getakeld. De drie verdachten zijn twee mannen (19 en 21 jaar oud) en een 23-jarige vrouw en komen allen uit Helmond. Het drietal wordt in verzekering gesteld voor verder onderzoek.