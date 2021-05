Woningbrand blijkt rokende accu

Rond 17.15 uur rukte de brandweer met groot materieel uit voor een woningbrand aan de Dionysius de Karthuizerstraat in Eindhoven. In de woning hing rookontwikkeling, maar van brand was geen sprake. De oorzaak van de rook was een lekkende accu welke door de brandweer naar buiten is gehaald.