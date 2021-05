Gastenverblijf in Moergestel volledig verwoest door felle uitslaande brand

Zaterdagmiddag kort na 15.00 uur brak er brand uit in een gastenverblijf aan de Heiligenboom in het buitengebied van Moergestel. De vlammen sloegen al snel uit het dak en de brandweer schaalde op naar middelbrand.

Volledig afgebrand

Volgens omstanders zouden er in het gebouw twee appartementen en een zwembad zitten. Het pand brandde volledig af, en er kwam veel rook vrij bij de brand. Over de oorzaak is bij ons niets bekend. Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren sloten de weg vóór het pand af.