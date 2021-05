Motorrijder en snorfietser ernstig gewond na botsing in Schimmert

Zondagmiddag zijn in het Limburgse Schimmert op de Kampweg een snorfietser en motorrijder rond 15.20 uur met elkaar in botsing gekomen. 'Beiden raakten ernstig gewond', zo laat de politie zondagavond weten.

Ziekenhuis

De twee ernstig gewonde personen zijn per ambulance naar het ziekenhuis in Maastricht overgebracht. Verkeers Ongevallen Analyse en Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen stellen een uitgebreid onderzoek in naar de exacte toedracht van het incident.