Drugslab ontdekt bij scheepswerf buitengebied Angeren

Dinsdagochtend heeft de politie, bij een doorzoeking van een bedrijfslocatie aan de Scherpekamp in het buitengebied van het Gelderse Angeren, een drugslab ontdekt. Dit meldt de politie dinsdag.

Nog geen aanhoudingen

'De omvang van het lab en welke drugs er werden gemaakt wordt op dit moment in kaart gebracht. Er werden nog geen aanhoudingen verricht. De politie doet uitgebreid onderzoek ter plaatse, waarna het lab geruimd zal worden', aldus de politie.

Speciale eenheid politie ingezet

Drugslabs worden opgezet en gerund door zware criminelen. Die deinzen er niet voor terug om geweld te gebruiken. Daarom neemt de politie bij acties tegen drugslabs het zekere voor het onzekere en wordt een speciale eenheid ingezet.

Eerste stap naar binnen

Die agenten kunnen zich toegang verschaffen tot elke locatie, ze kunnen onderzoeken of er gevaar is door bijvoorbeeld gebruikte chemicaliën en ze kunnen verdachten aanhouden. Ook hebben ze de middelen om te reageren als verdachten gewelddadig worden. De speciale eenheid zette ook in Angeren de eerste stap naar binnen.