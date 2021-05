Lichaam pasgeboren baby gevonden (update)

In een park in het Brabantse Wernhout is woensdag aan het einde van de middag het lichaam van een baby gevonden. Dit maakte de politie bekend.

Omstreeks 17.30 uur werd het lichaampje door een voorbijganger aangetroffen in een bungalowpark aan de Kleine Heistraat.. Deze zag een vuilniszak naast een afvalbak staan en hier bleek het kind in te zitten. De voorbijganger heeft direct de politie ingelicht. Volgens de politie zou het om een pasgeboren baby gaan.

Baby is een meisje

Inmiddels is bekend gemaakt dat het om een meisje gaat. De politie maakt zich ernstig zorgen over de geestelijke en fysieke gezondheid van de moeder van het meisje. Zij heeft mogelijk dringend hulp nodig. Ook getuigen die vermoeden wie de moeder is, worden verzocht de politie te bellen. Daarnaast sluiten de politie niet uit dat de moeder woonachtig is in België, ook getuigen daar kunnen contact opnemen.