Van Haga, Ephraim en Smolders vertrekken bij FvD en starten eigen fractie

Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders splitsen zich af van Forum voor Democratie (FvD) en gaan met zijn drieën verder als zelfstandige fractie. Dat heeft Wybren van Haga donderdag via Twitter bekendgemaakt.

'In goede harmonie'

Voor het FvD betekent dit dat zij van de 8 zetels er 3 kwijtraken. Van Haga laat in zijn verklaring weten dat het vertrek in goede harmonie met de FvD-fractie is besloten.

'Verschil van inzicht'

Haga laat verder weten dat de reden om zich af te splitsen komt doordat er binnen de FvD-fractie een verschil van inzicht is ontstaan over de manier waarop politiek wordt bedreven.