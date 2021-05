Gewonden bij schietincidenten in Brabant

In Noord-Brabant zijn donderdagmiddag twee personen gewond geraakt bij schietincidenten. De beide incidenten staan niet in verband met elkaar.

Cuijk

In Cuijk raakte de bewoner van een woning aan de Schildendreef ernstig gewond na een schietincident. Volgens de politie is hier geen sprake van een misdrijf. Wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld is niet bekend. Het slachtoffer is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht.

Waalwijk

Hulpdiensten in Waalwijk kregen donderdagmiddag rond 15.30 uur de melding van een schietpartij. Hierbij is één persoon gewond geraakt. Dit maakte de politie bekend.

Het slachtoffer werd in zijn auto aangetroffen op De Coubertinlaan. Mogelijk heeft de schietpartij op een andere plek plaatsgevonden. De man is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Over dader(s) is niets bekend.