Politie zet duikers in bij onderzoek dode baby

Zondag 16 mei 2021 zullen duikers het meertje bij het bungalowpark in Wernhoutsburg gaan doorzoeken. De politie heeft namelijk nog steeds veel vragen in het onderzoek naar de gevonden baby in Wernhout. Ook maakt ze zich ernstige zorgen om het welzijn van de moeder van het meisje.