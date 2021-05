IKEA roept op om HEROISK en TALRIKA servies niet langer te gebruiken

Productveiligheid heeft bij IKEA altijd de hoogste prioriteit en daarom roept IKEA deze producten uit voorzorg terug. Klanten kunnen de producten terugbrengen naar elke IKEA winkel. Zij ontvangen dan het volledige aankoopbedrag terug.

Terugbrengen

Om productveiligheid te garanderen zijn alle producten van IKEA getest en voldoen deze aan de geldende normen en wetgeving. Desondanks heeft het bedrijf meldingen ontvangen over breuken in de producten. Klanten die de producten terugbrengen naar de winkel, krijgen het volledige aankoopbedrag terug. Er is geen kassabon of ander aankoopbewijs nodig.