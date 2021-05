Studenten RUG voeren actie voor schuldenvrij studeren

Leenstelsel

'Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd en zadelt de studenten op met steeds hogere schulden. De huidige prognose is een studieschuld van 42.000 euro. In aanloop naar de landelijke studentenstaking op 3 juni voeren studenten tussen 18 en 22 mei actie in acht studentensteden', aldus de LSVb.

Echte oplossing nodig

Alina Bijl, voorzitter FNV Young & United: ‘Het leenstelsel is een grote vergissing geweest, daar zijn bijna alle politieke partijen het wel over eens. Maar helaas betekent dat niet dat het voor de toekomst wel goed geregeld wordt. We roepen de politiek op om dit keer écht met een oplossing te komen. Een die ervoor zorgt dat studenten schuldenvrij kunnen studeren, zonder aan kwaliteit van onderwijs in te boeten.’

Actieweek

De actieweek start op dinsdag 18 mei met een straatactie in Wageningen, een protestmars in Groningen met zo’n 75 studenten en een bannerdrop in Utrecht. Op woensdag 19 mei is er een mars in Rotterdam en op donderdag 20 mei overhandigen studenten uit Zwolle een statement aan het college van bestuur van Hogeschool Windesheim. Diezelfde dag vindt er in Amsterdam op tien locaties tegelijkertijd een bannerdrop plaats. Op vrijdag 21 mei gaan studenten in Nijmegen de straat op en op 22 mei wordt de actieweek afgesloten met een straatactie in Leiden. De straatacties kunnen uit verschillende activiteiten bestaan, zoals krijtsprayen en schoolborden met daarop een oproep voor de landelijke staking op 3 juni.

Operatie Formatie

De acties in aanloop naar de grootse landelijke studentenstaking op 3 juni zijn onderdeel van Operatie Formatie. De studenten claimen hiermee hun rol in het formatieproces bij de besluitvorming over het leenstelsel. Na de acties in de acht studentensteden komen er ook nog twee landelijke acties.

Boodschap aan de politiek

Operatie Formatie is een duidelijke en krachtige boodschap aan de politiek. Freya Chiappino, vicevoorzitter LSVb: ‘De studieschuld van studenten drukt een grote stempel op hun toekomst. Met de acties en de staking zeggen de studenten: het is genoeg geweest met die schulden. We accepteren geen halve oplossingen meer uit Den Haag.’

#Nietmijnschuld

De acties zijn onderdeel van de #NietMijnSchuld-campagne van FNV Young & United en de LSVb. Zij voeren actie voor een schuldenvrije basisbeurs en compensatie voor de leenstelselgeneratie. Gemiddeld leent een student 700 euro per maand. Een studieschuld van zo’n 40.000 euro is helaas geen uitzondering. In februari lanceerden de beide bonden de Nationale Schuldenteller, waarop de totale studieschuld van studenten te zien is. De teller staat inmiddels op ruim 21,5 miljard euro.