Meisje (14) omgekomen bij botsing met trein in Breda

Dinsdagmiddag is in Breda op de Steenakkerstraat een fietsster bij het oversteken van de spoorwegovergang door een trein gegrepen. Het 14-jarige meisje kwam hierbij om het leven.

Noodlottig ongeval

Het ongeluk gebeurde rond 14.55 uur. Het meisje uit Prinsenbeek overleed ter plaatse. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. Hierbij is onder andere een sporenonderzoek ingesteld en is een getuige verhoord. Uit het politieonderzoek is gebleken dat sprake is van een noodlottig ongeval.