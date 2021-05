Politie vindt vuurwapen in auto

De politie hield dinsdagavond 18 mei twee mannen, een 19-jarige Tilburger en een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aan op een parkeerplaats aan het Van Hogendorpplein. In hun auto werd een geladen vuurwapen aangetroffen. Beiden zitten vast.

De agenten reden rond 23.30 uur langs het parkeerterrein toen hen een auto opviel. De auto, met daarin twee personen, stond buiten de parkeervakken geparkeerd met de verlichting aan. Toen er een controle werd uitgevoerd, trof de politie in de auto een vuurwapen aan. Beide mannen werden hierop aangehouden en zijn overgebracht naar het politiebureau. Het wapen is in beslag genomen.