OM in hoger beroep zaak dodelijke schietpartij Nieuwe Meer

Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam heeft woensdag hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank gisteren in de zaak van de dodelijke schietpartij bij de Nieuwe Meer in augustus 2020 waarbij een 24-jarige man om het leven kwam. Dit meldt het OM woensdag.