Aanhoudingen en doorzoekingen in onderzoek verdovende middelen en witwassen

Afgelopen dinsdag 18 mei zijn tijdens een actiedag van de Landelijke Eenheid in samenwerking met de Spaanse autoriteiten en Europol in een onderzoek naar verdovende middelen en witwassen in Nederland en Spanje in totaal drie verdachten aangehouden. Dit meldt de politie vrijdag.

Doorzoekingen

'Ook zijn er meerdere doorzoekingen gedaan van woningen, een loods en bedrijfspanden op diverse plekken in Zuid-Holland en Noord-Brabant en in Spanje. Er is beslag gelegd op auto’s en woningen. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft vrijdag voor 14 dagen de bewaring bevolen voor de verdachten.

Beslaglegging op auto's

In Nederland heeft de Landelijke Recherche drie woningen doorzocht in Schiedam, Capelle aan den IJssel en Den Bosch en een woning met bedrijf in Montfoort. Ook vonden doorzoekingen plaats van een loods in Rotterdam en twee bedrijfspanden in Bleiswijk en Schiedam. Er is beslag gelegd op meerdere auto’s en een drietal luxe ingerichte woningen.

Spanje

De politie heeft twee verdachten aangehouden in Nederland. Dat is gebeurd in Capelle ad IJssel en in Den Bosch. De derde verdachte is aangehouden in Spanje, Tarragona. In Spanje vonden op drie locaties doorzoekingen plaats. Voor de actie werd de samenwerking gezocht met de Spaanse collega’s van de Guardia Civil en de Policia National. Naast samenwerking met de Spaanse collega’s was er een coördinerende rol voor Europol. Op de zoeklocaties in beide landen is de nodige administratie inbeslaggenomen. Het onderzoek loopt verder.