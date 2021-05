Dodelijk slachtoffer steekpartij De Pijp is 64-jarige Amsterdammer

In de Amsterdamse wijk de Pijp zijn vrijdagavond laat vijf mensen afzonderlijk van elkaar neergestoken. 'Eén van de slachtoffers kwam ter plaatse te overlijden, de andere vier zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht', meldt de politie die ervan uit gaat dat één persoon verantwoordelijk is voor de verschillende incidenten en heeft deze verdachte aangehouden.

Totaal 5 mensen neergestoken

'Vrijdagavond rond 23.00 uur kwam de melding binnen dat iemand was neergestoken op de Ferdinand Bolstraat. Ter plaatse werd duidelijke dat in de direct omgeving nog vier andere steekincidenten hadden plaatsgevonden, in totaal vielen er vijf slachtoffers', aldus de politie.

Man (29) uit Amstelveen aangehouden

Al snel bleek dat de verschillende incidenten hoogstwaarschijnlijk door dezelfde persoon gepleegd waren en agenten lokaliseren vervolgens een verdachte. Deze 29-jarige man uit Amstelveen is aangehouden en naar een politiebureau overgebracht.

Eén slachtoffer ter plaatse overleden

Ondanks direct verleende hulp ter plaatse, overleed één van slachtoffer ter plekke. De andere vier slachtoffers werden met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Geen directe aanwijzingen voor terroristisch motief

De politie doet uitgebreid onderzoek naar de verschillende incidenten en de toedracht. Het onderzoeksteam onder leiding van het Openbaar Ministerie houdt alle opties open, maar heeft op dit moment geen directe aanwijzingen dat er sprake is van een terroristisch motief.

Update 12.15 uur

De recherche is de afgelopen uren verder gegaan met het onderzoek naar de steekincidenten in de Pijp vrijdagavond laat. De politie hield na de incidenten een 29-jarige man aan. Vannacht is de woning van deze verdachte in Amstelveen doorzocht. Daarbij zijn gegevensdragers en een auto in beslag genomen.

'Verward gedrag'

De politie heeft inmiddels ook verschillende getuigen gesproken, enkelen van hen beschreven het gedrag van de man als verward. De politie gaat ervan uit dat deze ene verdachte verantwoordelijk is voor de verschillende incidenten. De verdachte zal vandaag worden gehoord. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen gevonden voor een terroristisch motief, maar het onderzoeksteam houdt alle opties open. Het onderzoek richt zich ook op mogelijk middelengebruik door de verdachte. De verdachte is geen bekende van politie en justitie, op enkele verkeersdelicten na.

64-jarige Amsterdammer overleden

Vrijdagavond 21 mei 2021werden in de Ferdinand Bolstraat en in de directe omgeving van die straat vijf mensen afzonderlijk van elkaar neergestoken. Een van de slachtoffers kwam ter plaatse te overlijden. Het gaat om een 64-jarige Amsterdammer. De andere vier slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Drie van hen komen uit Amsterdam, één van de slachtoffers woont in Haarlem. De leeftijden van de slachtoffers zijn tussen de 21 en 28 jaar. Uit onderzoek tot nu toe lijkt geen verband tussen de slachtoffers te bestaan.

Sentimenten

Ambtenaren van de gemeente en wijkagenten zijn op straat in de Pijp en houden de sentimenten en eventuele onrust in de gaten. De politie roept getuigen van de incidenten op zich te melden via 0800-8844.