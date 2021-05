OM: Nog zeker drie verdachten gewapende overval waardetransport voortvluchtig

De politie is nog op zoek naar minimaal drie verdachten van de gewapende overval op een waardetransport afgelopen woensdag in Amsterdam-Noord. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdagmiddag.

Zes aangehouden verdachten langer vast

Zaterdag zijn de zes verdachten, die na de gewapende overval aan de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord werden aangehouden, voorgeleid aan de rechter-commissaris. 'Deze heeft de zes mannen uit België en Frankrijk voor een periode van veertien dagen in bewaring gesteld', aldus de politie.

Zes verdachten

De zes mannen worden ervan verdacht op woensdag 19 mei een waardetransportauto met edelmetalen te hebben overvallen en daarbij met automatische wapens te hebben geschoten. De politie heeft zes aanhoudingen verricht: één op de Overdiemerweg, vier in Broek in Waterland en één op de A20 bij Kralingen.

47-jarige Fransman overleden

Bij de schotenwisseling is één verdachte, een 47-jarige man uit Frankrijk, overleden en zijn twee verdachten gewond geraakt. De identiteit van één van de aangehouden verdachten is nog niet vastgesteld. De overige aangehouden verdachten zijn tussen de 24 en de 40 jaar oud, drie van hen zijn afkomstig uit Frankrijk en twee uit België. Eén van hen was lichtgewond, de andere gewonde verdachte wordt nog in het ziekenhuis behandeld maar wordt daar vermoedelijk snel uit ontslagen.

Onderzoek Rijksrecherche

De Rijksrecherche onderzoekt zoals gebruikelijk of het vuurwapengebruik door de agenten rechtmatig was.