Lichaam aangetroffen in bosperceel Doorwerth

De politie is een onderzoek gestart naar een aangetroffen lichaam in het Gelderse Doorwerth.

Het lichaam werd aangetroffen in een bospersceel aan de Utrechtseweg. De identiteit en hoe het slachtoffer om het leven is gekomen zal worden onderzocht.

Aanrijding

Een voertuig van de Forensische Opsporing is onderweg naar de Utrechtseweg in botsing gekomen met een personenwagen. De bestuurder van deze personenwagen is naar een ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Ook naar de aanrijding zal onderzoek gedaan worden.