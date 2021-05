Duurzaam inrichten

Tegenwoordig hoor je genoeg over duurzaam eten, maar hoe zit het nou met duurzaam inrichten? Een duurzaam interieur is iets wat de laatste jaren steeds populairder is geworden. We hechten steeds meer waarde aan kwaliteit en eerlijke productie. In dit artikel lees je meer hoe je jouw huisje zo verantwoord mogelijk kunt inrichten.

Natuurlijke materialen

Wat we ook steeds vaker terug zien komen, zijn natuurlijke materialen in het interieur. Het zal je dan ook vast bekend in de oren klinken, maar het gebruik van natuurlijke materialen is de basis voor een duurzaam interieur. Ga bijvoorbeeld voor een ruime houten eettafel waar je heerlijk lang kunt borrelen en natafelen. Door het toevoegen van hout, geef je je woning niet alleen warmte en rust, maar ben je ook nog eens verantwoord bezig.

Voeg planten toe

Groen toevoegen aan je interieur zorgt niet alleen voor meer karakter en sfeer, maar het is ook nog eens heel functioneel. Planten zorgen er namelijk voor dat de zuurstof in huis schoon blijft. Daarnaast maken planten ook een vrolijk stofje aan in onze hersenen, hierdoor helpt het om stress te verminderen. Ook nu we veel thuiswerken is het belangrijk om veel planten te plaatsen in je interieur. Planten zorgen er namelijk voor dat je je beter kunt concentreren. De combinatie tussen deze verschillende punten, zorgt er dus voor dat je een fijne leefomgeving creëert in je eigen stulpje.

Duurzame verlichting

Als je een duurzaam interieur wil creëren, is het belangrijk dat je de juiste verlichting kiest. Milieuvriendelijk en duurzaam komt vaak terug in de designs van lampen door natuurlijke en gerecyclede materialen. Duurzame verlichting is vaak gemaakt van hout, bamboe, rope of een natuurlijke textiele vezel. Door een hanglamp te plaatsen met een open structuur, vorm je een fijne sfeer in je interieur. Dit komt omdat de verlichting zo mooi door de ruimte verspreid wordt. Daarnaast is het belangrijk om te kiezen voor een duurzame lichtbron. Hierbij is ledverlichting de meest verantwoorde keuze.

Hergebruiken van materialen

Een duurzaam interieur hoeft niet altijd helemaal nieuw te zijn, in tegenstelling juist. Wanneer je spullen hergebruikt, ben je ook verantwoord bezig. Passen je oude meubels niet in je nieuwe interieur? Door een paar kleine aanpassingen te doen, steek je je oude producten weer in een nieuw jasje. Hierdoor krijgt het een tweede leven. Ook tweedehands of vintage producten zijn veel te vinden zowel online als in de winkels. Hierdoor maak je het duurzaam inrichten van je huis niet alleen leuk, maar vaak ook goedkoper!

Wil jij ook een steentje bijdragen aan een duurzamer leven? Ga dan stap voor stap langs wat er duurzamer kan. Begin klein door producten te hergebruiken, hierdoor ben je steeds verantwoorder bezig én blijft het ook nog eens leuk en betaalbaar.