ABN AMRO blijft bij plan betalen voor geldopnames

Ondanks kritiek van de Consumentenbond blijft ABN AMRO bij haar plan om per 1 juli kosten in rekening te brengen voor het opnemen van cash. De Consumentenbond is teleurgesteld en maakt zich zorgen over een glijdende schaal.

Begin mei maakte ABN AMRO bekend dat consumenten die meer dan €10.000 contant geld per jaar opnemen, daarvoor moeten betalen. Na kritiek van de Consumentenbond verhoogde de bank die drempel naar €12.000. Boven dat bedrag betalen klanten €5 per transactie plus 0,5% over het opgenomen bedrag. In het gesprek dat de Consumentenbond had met ABN AMRO, wilde de bank niet garanderen dat de grens vast blijft staan op €12.000. ‘ABN kon ons alleen zeggen dat het ‘niet aan de orde' was’. Maar dat biedt geen enkele garantie voor de toekomst, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

Niet gelijk crimineel

ABN AMRO stelt dat de maatregel nodig is om witwaspraktijken tegen te gaan. ‘Een drogreden,’ vindt Molenaar: ‘Contant geld is belangrijk voor sommige consumenten. Bijvoorbeeld om grip te houden op hun financiën. Daarmee ben je niet gelijk een crimineel. De bank heeft andere mogelijkheden om verdachte cashopnames tegen te gaan.’

Niet sturen

De Consumentenbond vindt dat ABN AMRO met zijn maatregel het gebruik van contant geld ontmoedigt. Dat gaat in tegen het principiele standpunt van de Consumentenbond én De Nederlandse Bank. Beide vinden dat consumenten bepalen of het gebruik van contant geld afneemt en in welk tempo. Banken mogen dat niet sturen.