Politie doet onderzoek bij woning Sint-Oedenrode na tip mogelijk drugslab

De politie is woensdagavond een onderzoek gestart bij een woning aan de Vresselseweg in Sint-Oedenrode.

Tip

Dit onderzoek zou opgestart zijn nadat er bij de politie een tip binnen was gekomen over het mogelijk aanwezig zijn van een drugslab, aldus de woordvoerster van de politie.

LFO

De LFO (Landelijke Faciliteit Ontmantelen) van de politie was ook aanwezig bij het onderzoek. Uiteindelijk zijn alle aanwezige agenten vertrokken bij het pand, de woordvoerster van de politie kon nog niet bevestigen of er daadwerkelijk een drugslab is aangetroffen en of eventuele verdachten zijn aangehouden.