OM eist 7 jaar celstraf en 20 jaar rijontzegging tegen spookrijder A12

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag tegen een 30-jarige man, die in de nacht van 29 mei 2020 een dodelijk ongeval veroorzaakte door te spookrijden op de A12, een celstraf van zeven jaar geëist. 'Ook eiste de officier van justitie een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een periode van in totaal twintig jaar', zo meldt het OM donderdag.

Hoge snelheid

Het ongeval vond die vrijdagnacht plaats rond 4.40 uur. De spookrijder reed met hoge snelheid en nogal slingerend tegen het verkeer in op de A12 in de richting van Utrecht. Meerdere bestuurders schrokken en wisten uit te wijken, er kwamen 29 meldingen binnen bij 112. Ter hoogte van Maarsbergen slaagde een vrachtwagen erin tijdig uit te wijken naar de vluchtstrook. Ook een personenauto die achter de vrachtwagen reed kon op tijd remmen en uitwijken.

Frontale botsing

Daarachter reden twee personenauto’s op de rechterbaan. De bestuurder van de achterste auto, een Renault Clio, besloot in te halen en kwam op de middelste baan te rijden. Vervolgens reed de spookrijder frontaal in op de Renault met twee inzittenden. De passagier van de Clio, 19 jaar oud, overleed ter plaatste aan hersenletsel. De bestuurder raakte ernstig gewond en houdt er mogelijk blijvend letsel aan over. Ook de spookrijder raakte gewond en werd, nadat hij was aangehouden, overgebracht naar het ziekenhuis.

44 kilometer tegen de richting in

Uit het onderzoek is gebleken dat de spookrijder ongeveer 44 kilometer tegen de rijrichting heeft ingereden. Een groot deel daarvan reed hij met een snelheid van tussen de 156 en 178 km/uur. Vanwege stress had hij diazepam geslikt en een joint gerookt, zo verklaarde hij op de zitting. Wat er daarna gebeurde zei hij niet meer te weten.

Langs politieauto

Eerder op het traject reed hij rakelings langs een politieauto die hem probeerde te waarschuwen met licht- en geluidssignalen. Deze auto had extra afstand genomen; de spookrijder moet extra en gevaarlijk op de politieauto hebben ingestuurd, is de conclusie uit het onderzoek. De Volvo waar hij in reed was onverzekerd, zijn rijbewijs was ingevorderd en hij had een flink strafblad met daarop een aantal verkeersdelicten. 'U was een gewaarschuwd mens in het kwadraat', merkte de officier op. Dat hij ondanks alles toch ging rijden, kwam volgens de verdachte door stress. Dat het zo mis ging, kwam door de middelen die hij had ingenomen.

Vergaande gevolgen

De slachtoffers reden op het moment van de aanrijding van hun werk in Vianen naar huis in Ede. De officier benadrukte de vergaande gevolgen. Het 19-jarige slachtoffer had een verblijfsvergunning, deed een mbo-opleiding en werkte ’s nachts om zijn familie te helpen die in een vluchtelingenkamp in de Soedan verbleef. De bestuurder van de Clio kan niet meer zelfstandig wonen en heeft vermoedelijk blijvend letsel.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De verdachte moet worden gezien als verminderd toerekeningsvatbaar, aldus de deskundigen die hem hebben onderzocht. Hij heeft adhd, stoornissen en is licht verstandelijk beperkt. Het risico op herhaling is matig tot hoog. De officier van justitie benadrukte dat de beperkte impulscontrole door het gebruik van middelen was verminderd, zodat de verdachte meer oog had voor zijn eigen behoeften dan voor het gevaar dat hij veroorzaakte.

'Geen opzet'

De verdachte zei een aantal malen dat hij niet de opzet had om iemand iets aan te doen, maar de officier van justitie zei dat het zijn niettemin keus was geweest om te gaan rijden en middelen te gebruiken. Vervolgens maakte het zeer gevaarlijke rijgedrag de kans op een dodelijk ongeval aanmerkelijk en de verdachte had die kans ook aanvaard.

'Doodslag en de poging doodslag bewezen'

De officier vond de doodslag en de poging doodslag bewezen en eiste een gevangenisstraf van zeven jaar, gelet op alle feiten en omstandigheden, en daarnaast een ontzegging van de rijbevoegdheid voor in totaal twintig jaar. Ook vroeg hij om een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Als deze maatregel bij veroordeling wordt opgelegd, dan moet de verdachte zich aan allerlei voorwaarden houden als hij weer vrij komt. Dit om de veiligheid van anderen te beschermen.