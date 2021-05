Militairen gaan helpen bij het vaccineren tegen COVID-19

Arnhem en Barneveld

'De eerste militairen worden vanaf maandag 31 mei ingezet op locaties Molenbeke Arnhem en in Barneveld in de regio Gelderland-Midden. De GGD heeft om de extra handen gevraagd', aldus het ministerie.

16 militairen

Tot 4 juli helpen dagelijks 16 militairen van de Koninklijke Landmacht op de vaccinatielocaties in Arnhem en Barneveld. De militairen krijgen 2 taken. Een deel ontvangt bezoekers en stuurt hen door naar een vaccinatielijn of arts. De andere militairen verzorgen de daadwerkelijke vaccinatie. Hiervoor hebben zij scholing gehad bij het Defensie Geneeskundig Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC).

Maximaal 2 miljoen vaccinaties per week

De komende maanden ontvangt Nederland flink meer coronavaccins. Om zo snel mogelijk te kunnen vaccineren als er grote leveringen binnenkomen, heeft demissionair minister De Jonge aan de GGD-en gevraagd om zich landelijk voor te bereiden op het zetten van maximaal 2 miljoen prikken per week in de maand juni. GGD Gelderland-Midden werkt daarom hard aan het verhogen van de priksnelheid.

Extra handen van Defensie

Ook breidt deze GGD het aantal priklijnen per locatie uit en verruimt mogelijk de openingstijden van de vaccinatielocaties. Met de opening van de XL-vaccinatielocatie in Sportpark Molenbeke vergroot de GGD de vaccinatiecapaciteit in de regio met nog eens 4000 prikken per dag. Bij deze opschaling zijn de extra handen van Defensie meer dan welkom.

11 Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen

De ingezette militairen komen van 11 Luchtmobiele Brigade uit Schaarsbergen. Ze draaien vanaf 31 mei mee in het 7-daagse werkrooster in Molenbeke en Barneveld. De hulp betreft militaire steunverlening in het openbaar belang. Sinds januari heeft Defensie 1000 militairen beschikbaar gesteld voor zowel test- als vaccinatielocaties. Na de eerdere inzet op COVID-testlocaties zet Defensie op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de GGD nu voor het eerst militairen in op een vaccinatielocatie.