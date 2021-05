Illegale sigarettenfabrieken opgerold, sigaretten en tabak vernietigd

De vondst van de opslagloods met sigaretten en tabak in de gemeente West Betuwe leidde donderdag, na onderzoek van de Douane en de FIOD, naar een illegale sigarettenfabriek in de gemeente Altena. De fabriek was in bedrijf en elf werknemers uit Oost-Europa zijn aangehouden. Naast de sigarettenfabriek werd ook een hennepkwekerij met 768 planten gevonden die is overgedragen aan de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

De illegale sigarettenfabriek was ingericht met een complete productie- en verpakkingslijn. Ook stonden er dozen met 750 duizend illegale sigaretten, 21 duizend kilo rooktabak en verpakkingsmateriaal. Het vermoeden is dat deze fabriek ruim 1 miljoen sigaretten per dag kan produceren, wat neerkomt op een accijnsnadeel van €243.250 per locatie per dag. In één sigaret zit één gram rooktabak. De illegale fabriek is ontmanteld en DRZ (Domeinen Roerende Zaken) heeft de machines en grondstoffen afgevoerd, die worden vernietigd.

Als deze sigaretten en de tabak op de Nederlandse markt zouden zijn afgezet, dan was de Nederlandse Staat ongeveer 3,5 miljoen euro aan belastinggeld misgelopen.

Het onderzoek van de FIOD staat onder leiding van het Functioneel Parket.