Politie onderzoekt overlijden man

De politie is een groot onderzoek gestart nadat vrijdagavond rond 17.00 uur, in een woning aan de Kringdans, het lichaam van een dode 55-jarige Capellenaar werd aangetroffen. De omstandigheden waaronder het lichaam werd aangetroffen, is voor de politie een reden om een groot onderzoek te starten.

Rond 17.00 uur meldde een buurtbewoner dat zij het slachtoffer in zijn woning zag liggen. Hulpdiensten gingen direct naar de woning, helaas bleek de man te zijn overleden. De omstandigheden waaronder de man werd aangetroffen, was voor agenten direct een reden om de woning af te zetten. De Forensische Opsporing deed gisteravond al een sporenonderzoek. Dit onderzoek wordt vandaag voortgezet. Ook wordt vandaag (opnieuw) gesproken met omwonenden en bekenden van de man. Het is nog onduidelijk wat er in de woning is gebeurd en waarom.