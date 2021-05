Persoon overleden na botsing tegen boom

De politie kreeg rond 16.30 uur een melding van een bestelbus die op de Napoleonsweg in zuidelijke richting tegen een boom was gereden. Na de frontale botsing vloog het voertuig in brand. Nadat het vuur was geblust door de brandweer bleek dat een inzittende is overleden. Onderzoek moet uitwijzen wie deze persoon is. De bestelbus heeft een Pools kenteken. Het voertuig is total loss. Het is om die reden en vanwege de brand nog niet duidelijk of deze persoon de enige inzittende was.

Medewerkers van de teams Forensische Opsporing en Verkeersongevallenanalyse doen zondag nader onderzoek om een beter beeld te krijgen van het ongeval.